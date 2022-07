Rai - Trattativa col West Ham per Zielinski: ballano 10mln, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

West Ham su Zielinski, la notizia è di ieri e viene confermata anche da Rai Sport. Secondo il collega Ciro Venerato, il Napoli chiede 50 milioni di euro per cedere il centrocampista polacco, mentre dall'Inghilterra starebbero pensando di offrirne 40. La trattativa è in corso. In caso di buona riuscita dell'operazione, Giuntoli proverà a prendere uno tra Antonin Barak e Nahitan Nandez.