Rai - Tre club valutano Spalletti: due i possibili sostituti. Su Giuntoli non c’è solo la Juve

Il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’: “Non solo Kim e Osimhen, De Laurentiis dovrà cercare di confermare anche Spalletti e Giuntoli. L’allenatore è stato confermato in punta di contratto, è bastata una PEC per fare scattare l’opzione per la prossima stagione. Una scelta non condivisa con Spalletti, che chiede al presidente progetti ambiziosi, un mercato credibile e un contratto pluriennale, magari con cifre diverse a quanto pattuito nell’estate del 2021. Dopo la sconfitta di Empoli dello scorso anno, il tecnico fu messo seriamente in discussione dal patron, una ferita che evidentemente non ha sanato neanche il tricolore. Chelsea, Tottenham e PSG valutano il tecnico di Certaldo. Ora tocca al presidente cambiare le carte in tavola e scongiurare un clamoroso addio. Se cambiassero i propositi il Napoli sarebbe affidato a Italiano o Dionisi, il fiorentino vanta una clausola rescissoria, il tecnico del Sassuolo è in scadenza di contratto.

Forse, invece, è giunta all’epilogo l’esperienza napoletana di Cristiano Giuntoli. Sul ds c’è soprattutto la Juve, ma in queste settimane ha avuto contatti anche con Manchester United, Tottenham e PSG. Il rampante ds empolese Accardi è in pole per sostituirlo e ripartire con un nuovo ciclo”.