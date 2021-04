Rai - Tre nomi in pole per il post-Gattuso: viva anche una pista alternativa

A fine stagione il Napoli cambierà allenatore, a meno che Aurelio De Laurentiis non cambi di nuovo idea. Secondo l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato la scelta non è stata ancora fatta, ma i tre nomi in pole position sono Paulo Fonseca, Ivan Juric e Vincenzo Italiano. Non è da escludere, inoltre, la pista che porta ad Alessio Dionisi, rivelazione dell'Empoli in Serie B.