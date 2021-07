Rai - Tutino, non più testa a testa Parma-Salernitana: il Monza chiama il Napoli

Non è più un testa, ma una sfida a tre per Gennaro Tutino. Stando a quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dopo Parma e Salernitana anche il Monza è piombato sul classe '96. Nella giornata di ieri il direttore sportivo Antonelli ha telefonato al club azzurro per palesare il suo interesse. La richiesta da Napoli è sempre la stessa: 7,5 milioni di base fissa più 2,5 di bonus per cedere l'attaccante.