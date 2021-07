Rai - Tutino verso il Parma, ecco quando si può chiudere e le cifre

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Tutino sarà del Parma quando tutto sarà definito. Ci sono buone condizioni perché questo accada. Oggi il suo procuratore, Giuffredi, sarà in città per discutere del contratto. Si discute anche sul metodo di pagamento, ma il Napoli spera di chiudere per 5 milioni".