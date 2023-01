Rai - Tutto fatto per i rinnovi di tre azzurri: si stanno limando ultimi dettagli burocratici

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Rinnovi in casa Napoli? "È tutto fatto per I rinnovi di Rrahmani, Lobotka e Di Lorenzo. Si stanno limando gli ultimi dettagli burocratici, ma sono affari già andati in porto".

Eventuale ruolo di Ounahi nel Napoli? "In veste tattica, assocerei il marocchino a Demme e Ndombele. Più mezz'ala, che trequarti. Dal punto di vista tattico, non credo possa ricoprire lo stesso ruolo di Zielinski, sicuramente più fantasista, ma potrebbe essere un'alternativa dei giocatori prima citati. Il Napoli, tuttavia, è allergico alle aste, ma mi auguro da tifoso che il club possa ingaggiare questo calciatore e che possa essere allenato da un tecnico come Spalletti. Messo nelle condizioni ed affidato ad un allenatore sapiente come Luciano, Ounahi potrebbe offrire un apporto rilevante sul campo ed incrementare il proprio valore di mercato".