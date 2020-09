Rai - Under saltato: chiedeva doppio dell'ingaggio nonostante annata negativa

Ultime sul mercato del Napoli con Ciro Venerato, giornalista Rai, che è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Under? Ad oggi la trattativa è saltata, poi magari potrebbe riaprirsi. Il Napoli gli offre la maglia da titolare, Gattuso lo stima. Il Napoli gli offre 2 milioni a stagione più bonus. Ma i giocatori oggi sono egoisti, non so cosa sono diventati. Io ricordo un altro calcio e faccio fatica a immedesimarmi in questo. Mi dovete spiegare perché un ragazzo giovane come Under, che ha fatto male nell'ultima stagione, chieda 3 milioni partendo da una richiesta di 4 all'anno. Faccio fatica ad accettare una roba del genere".