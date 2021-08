Rai, Venerato: "Ad oggi il budget del Napoli per il mercato è di zero euro"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha ad oggi un budget di zero euro per le entrate in questo momento per questo può andare solo su calciatori in prestito. Pensiamo a Kaio Jorge, che è saltato proprio per questo. Per prenderlo bisognava vendere qualcuno prima. Il Napoli già in questa settimana qualche operazione minore in uscita la porterà a compimento e con quei soldi potrà puntare a un terzino o un centrocampista".