Rai, Venerato: "ADL ha scelto cifra dell'aumento, a Gattuso sarebbe andato bene ingaggio attuale"

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, si è soffermato sul rinnovo di Rino Gattuso nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La cifra è stata definita da De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli. Gattuso aveva posto una sola condizione: niente clausole. Vuole essere libero e gli sarebbe andato bene anche rinnovare allo stesso stipendio attuale, 1,4 milioni attualmente, cifre anni luce distante da quelle di altri allenatori. Invece rinnoverà a 1,9-2 milioni, cifra scelta dal Napoli. De Laurentiis ha capito che stava commettendo un ciclopico errore in estate quando l'affare per il rinnovo saltò, per questo l'ha accontentato sull'unica condizione posta: niente clausole".