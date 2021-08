Rai, Venerato: "Anche senza Insigne il Napoli si sentirebbe coperto in attacco"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli si sente coperto in attacco anche se dovesse cedere Insigne. Skov Olsen? Non credo che arriverà. Damsgaard piace, come a mezza Serie A, ma non è mai partita una trattativa. Al 99,9%, ove mai il Napoli dismettesse Insigne, fino a gennaio non prenderà nessuno e non lo sostituirà, sicuramente non prenderebbe Boga. Con i soldi eventuali di Insigne andrebbe a coprire altri ruoli, ossia terzino sinistro e centrocampista centrale. Con Mertens, Lozano, Ounas e Politano il Napoli si sentirebbe comunque coperto".