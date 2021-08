Rai, Venerato: “Barça, chiacchierata per Insigne. Ma solo a parametro zero..."

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal per parlare di Lorenzo Insigne: "De Laurentiis aveva detto di voler capire se Insigne vuole restare a Napoli o se ha voglia di un'esperienza all'estero. Il Barcellona a parametro zero qualche chiacchiera l’ha fatta con l’entourage di Insigne. Il club blaugrana segue il giocatore, ma tutto dipende dalle cessioni. Il Barcellona può fare un’operazione a parametro zero lasciando il giocatore in scadenza di contratto per poi prenderlo gratis la prossima stagione”.