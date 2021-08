Rai, Venerato: "Boga insostenibile, se parte Insigne non sarà sostituito"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se va via Insigne in questa finestra di mercato il Napoli non prenderà un sostituto e resterà con Lozano e Politano titolari sulle fasce. L'idea iniziale degli azzurri, infatti, era quella di schierare il messicano sulla fascia sinistra. Quindi se andasse via Lorenzo non arriverebbe Boga, come si dice, ma si resterebbe con Lozano, Politano e Ounas. Per costi Boga non è sostenibile".