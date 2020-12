Rai, Venerato: "C'è un giocatore del Granada che era già del Napoli, poi saltò clamorosamente tutto..."

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Al Granada c'è Gonalons, che dunque sfiderà il Napoli in Europa League. Un calciatore per il quale il Napoli aveva fatto tutto. De Laurentiis aveva inviato una PEC al presidente del Lione, poi per una serie di motivi il ragazzo non era convinto del Napoli e della città. Io credo a questa versione, anche se c'è chi dice che il Lione cambiò improvvismaente idea. L'acquisto era fatto, poi saltò tutto. Una vicenda clamorosa, il mancato affare più assurdo".