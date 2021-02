Rai, Venerato: "Considerando la situazione, il club ha sbagliato a cedere Llorente"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato: "Cessioni affrettate a gennaio? Sono d'accordo in parte. Llorente sì, c'era già il caso Osimhen e Mertens fuori. Su Malcuit invece credo che ci sia stata sfortuna con Hysaj e Ghoulam. Il Napoli poteva andare avanti con Llorente, nonostante lo stipendio, seppur in tempi di pandemia, perché poteva essere utile. Milik doveva partire per i motivi che conosciamo, anche per non perderlo a zero, si è sbagliato secondo me su Llorente":