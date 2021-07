Rai, Venerato: "Emerson? Se resta Mario Rui il Napoli prenderà un terzino giovane"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, si è soffermato su Emerson Palmieri e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ad oggi non è stata fatta nessuna reale offerta al Chelsea, se non un prestito secco. Il Chelsea però valuta il giocatore 20 milioni più 5 di bonus, quindi il Napoli dovrebbe presentare un'offerta del genere, anche se spera che da Londra abbassino le pretese. Serviranno almeno 12-13 milioni più bonus per prendere Emerson Palmieri. Prima, però, vanno venduti gli esuberi per far cassa. Se resta Mario Rui non mi aspetto un grosso investimento sul terzino, ma si prenderà un giovane che possa affiancarlo".