Rai, Venerato: "Escludo Maksimovic, ADL ci è rimasto male perché s'è rimangiato la parola"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto per parlare di Nikola Maksimovic ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Escludo un ritorno di Maksimovic per volontà della proprietà. De Laurentiis è rimasto malissimo perché per due volte aveva trovato l'accordo per il rinnovo e per altrettante due volte il serbo si è mangiato la parola".