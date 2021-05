Rai, Venerato: "Hysaj può restare, piace agli allenatori che ADL tratta. Ma se Gattuso chiama..."

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto per parlare anche del futuro di Elseid Hysaj ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Hysaj non dispiace ad Allegri e Spalletti, ma se Gattuso trova squadra e lo chiama potrebbe seguirlo. Il futuro di Rino è ancora in bilico, su di lui c'è anche il Tottenham, oltre alla Lazio. Fiorentina e Torino restano interessati".