Rai, Venerato: "Il Napoli era arrivato prima di tutti su Kaio Jorge, ma non aveva soldi"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è arrivato prima di tutto su Kaio Jorge, ma quando era il momento di stringere non ha potuto farlo perché non c'era liquidità economica. Cosa che invece la Juventus ha fatto proprio perché di soldi ne ha".