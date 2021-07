Rai, Venerato: “Insigne vuole un contratto importante. Può anche rinnovare il prossimo anno”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro di Lorenzo Insigne. "La situazione di partenza è molto chiara, l’arrivo non si conosce al momento. Insigne vuole un contratto importante per chiudere la carriera a Napoli, mentre De Laurentiis deve ridimensionare il monte ingaggi. Per questo motivo ci sarà da trattare al fine di trovare una intesa che possa soddisfare tutti. Insigne vuole diventare la bandiera del Napoli o andare altrove? Insigne potrebbe anche andare avanti così senza rinnovo e valutare poi l’anno prossimo. Sarebbe un'arma a doppio taglio e non so se si andrà su questa direzione. Non escludo però che possa andare a finire così".