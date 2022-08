Rai, Venerato: "Juve brava ad agire dietro le quinte per Raspadori, Napoli deve sbrigarsi"

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha dato le ultime sulla questione Giacomo Raspadori nel corso de Tg Sport dell'emittente di Stato

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha dato le ultime sulla questione Giacomo Raspadori nel corso de Tg Sport dell'emittente di Stato: "Il Sassuolo attende una chiamata di Aurelio De Laurentiis per fissare un vertice per Raspadori. La Juve si è inserita ma al momento ha parlato solo con gli agenti della punta, non con il club emiliano che nel frattempo ha deciso con chi rimpiazzare eventualmente Raspadori.

Stamattina contatto telefonico per chiedere notizie su Pinamonti. Ma anche in questo caso bisognerà fare in fretta: la punta piace da tempo all'Atalanta. Il Sassuolo ha chiesto qualche giorno a Marotta e Ausilio per capire come andrà a finire con il Napoli. In attesa di una chiamata della Juve, brava ad agire dietro le quinte: azzurri avvisati. Il tempo è tiranno",