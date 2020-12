Rai, Venerato: "Lo scambio Milik-Eriksen è da fantacalcio"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lo scambio Milik-Eriksen è da fantacalcio, non sta in piedi per motivi molto pratici. L’Inter prenderebbe volentieri Milik come riserva di Lautaro, ma non ci sta con i conti, con le ambizioni del polacco, che chiede uno stipendio da 4,5 mln, e con la richiesta di De Laurentiis, che spara 18 per avere 15mln. Per quanto concerne Eriksen il Napoli non lo considera apicale nel suo progetto, tra l’altro il danese ha uno stipendio troppo alto e l’Inter non lo regala. L’agente di Eriksen è in queste ore a Londra per proporlo alle maggiori squadre di Premier. Per il Napoli escludo anche il Papu Gomez, anche l’argentino non rientra nei parametri economici del Napoli".