Rai, Venerato: “Mario Rui vuole riscattarsi. Emerson? Il Napoli si muove solo per il prestito”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della situazione terzini in casa azzurra: “Ghoulam non ha mercato, resterà almeno fino a gennaio. Mario Rui, invece, vuole restare a Napoli per riscattarsi. Il Napoli lo cederebbe per 6 milioni con prestito ed obbligo di contratto. Il terzino portoghese vuole un ritocco dell’ingaggio e andrebbe via solo per un ingaggio di 3 milioni. Emerson Palmieri? Il Napoli si muove solo per il prestito, quindi l’italo-brasiliano dovrebbe almeno rinnovare per 2 anni”.