Rai, Venerato: "Mi arrivano smentite su Thorsby. Tutino? C'è una nuova pretendente"

Ultime sulle trattative in casa Napoli da Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi arrivano smentite da Napoli e Sampdoria sulla trattativa per Morten Thorsby. Il Napoli ha ricevuto una telefonata di Adriano Galliani per Gennaro Tutino: l'ex Milan vorrebbe portarlo al suo Monza. La Salernitana, che lo vorrebbe nuovamente, deve fare attenzione".