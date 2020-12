Rai, Venerato: "Rinnovo Gattuso? Tutto definito, le voci partono dal sottoscala del giornalismo..."

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le ultime due prestazioni sono state negative, ma non dimentico quanto fatto prima. Il Napoli sta facendo a meno del suo attaccante più forte, Osimhen, e con un Mertens non al meglio. Quando saranno recuperati entrambi, considerando la continuità di prestazione difensiva, non si potrà che migliorare, mi pare chiaro. Rinnovo Gattuso? C'è stata la stretta di mano, si è definito tutto. Il resto è solo materia legale. Tutti i chiacchiericci appartengono al sottoscala del giornalismo".