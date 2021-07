Rai, Venerato: "Se parte Ospina, Sepe come dodicesimo. L'Everton distante per Koulibaly"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Rai, Ciro Venerato, ha riferito le ultime di mercato in casa Napoli: "Salvatore Sirigu è il nuovo portiere del Genoa, contratto per una sola stagione. Quindi nel caso in cui il Napoli riuscisse a dismettere Ospina, Sepe, che era candidato insieme all’ex Toro per la porta dei rossoblù e che resta in corsa per l’Inter, resiste come dodicesimo.

Smentite da parte di Atalanta e Everton, Benitez non ha mai chiesto Romero che piace invece al Tottenham. Invece l’Everton ha fatto un pensierino su Koulibaly, ma al momento siamo lontani dai 60 milioni trattabili che chiede De Laurentiis”.