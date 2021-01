Rai, Venerato: "Si dimette chi ha lo spogliatoio contro e non è il caso di Gattuso!"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Si dimette chi ha lo spogliatoio contro, e non è il caso di Rino. Lo spogliatoio lo ama, lo stima, è con lui. I risultati poi non sono negativi. Il Napoli ha sempre parlato di quarto posto. Fare le pulci all'allenatore per un secondo tempo su un 4-0 mi sembra paradossale. Gattuso ha fatto riposare qualcuno e ha dato minutaggio a calciatori importanti come Mertens e Osimhen".