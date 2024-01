Rai, Venerato sul difensore: "Secche smentite sugli ultimi tre nomi accostati al Napoli"

Secche smentite dirigenziali sui tre difensori centrali accostati al Napoli in queste ultime ore.

Secche smentite dirigenziali sui tre difensori centrali accostati al Napoli in queste ultime ore. Il club azzurro non segue Nelsson del Galatasaray, Solet dello Strasburgo) e Ahmedhodzic dello Sheffield United. Quest'ultimo nome vecchia idea poi messa in soffitta dallo scouting azzurro questa estate. Non sono loro i profili alternativi a Perez, Theate e Brasser. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.