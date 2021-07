Rai, Venerato sulle voci Di Lorenzo-United: "Non ci sono conferme"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai: "Hysaj? Al di là degli errori l'albanese è stimato dalla maggior parte del tifo azzurro. Si è sempre speso e il miglior rendimento l'ha dato con Sarri che ritroverà alla Lazio.

Di Lorenzo? E' un giocatore che si è fatto notare agli Europei, ma non so se il Manchester United ci stia provando per prenderlo. Non ci sono conferme in tal senso".