Rai, Venerato svela: “Il Napoli ha bocciato Junior Firpo per un motivo ben preciso”

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato un retroscena su un obiettivo di mercato del Napoli. “Il Napoli ha bocciato Junior Firpo, il terzino del Barcellona. La bocciatura non arriva per un fattore economico, ma prettamente tecnico. Il club lo vede come quinto di centrocampo, non esterno in una difesa a 4. Quindi non arriverà”.