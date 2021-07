Rai, Venerato: "Ultimi 5 giorni tanti regaleranno calciatori in prestito, Napoli può approfittarne!"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Negli ultimi cinque giorni il Napoli potrà fare dei colpi di mercato perché per una questione di indice di liquidità molti club dovranno regalare in prestito qualche calciatore importante. Pjanic al Napoli? Non è trattabile per il Napoli per questioni legate all'ingaggio che è di 9 mln. La Juve sta pensando al bosniaco, ma non solo".