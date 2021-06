Rai, Venerato: “Un grandissimo Europeo può allontanare Insigne dal Napoli"

Il futuro di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli con il contratto in scadenza nel 2022, continua tenere banco. A dare ulteriori aggiornamenti, è il giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Futuro Insigne? Ci auguriamo tutti che resti in azzurro. De Laurentiis dice tante verità con il sorriso. Dobbiamo dire che un grandissimo europeo rischierebbe di allontanare il capitano dal Napoli. Se l'Italia andasse male, sarebbe meglio per il Napoli in sede di contrattazione. Se arriva una grande offerta, sia Insigne che il club la valuterebbero".