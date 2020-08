Rai - Veretout, costi alti per strapparlo alla Roma: servono 30mln e maxi-ingaggio

Il primo nome per sostituire Allan, come riporta il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, resta quello di Jordan Veretout. La Roma non vorrebbe lasciar partire il centrocampista francese e per questo chiede 30mln più bonus. Il calciatore, che guadagna 2,5mln e mezzo, chiede almeno 3mln e mezzo per lasciare la capitale. Operazione possibile solo con i soldi della cessione di Koulibaly.