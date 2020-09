Rai - Veretout, il Napoli non ha soldi per l'assalto: difficile che la Roma lo ceda

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Veretout si riapre con Milik alla Roma? Non si riapre, in questo momento il Napoli non ha soldi per fare questa operazioni, i soldi possono arrivare solo da Koulibaly, quelli di Milik ed Allan pareggiano solo alcune perdite. La Roma non lascia partire il centrocampista a meno di 30 mln, sempre che la Roma faccia partire il giocatore".