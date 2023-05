Rai - Vertice imminente Giuntoli-ADL, fissata la deadline: Juve fiduciosa

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’ è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’ è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “Domani alle 15 Giuntoli è atteso a Coverciano per un premio alla carriera organizzato dall’USSI. Non rilascerà dichiarazioni sul suo futuro. Tutto passerà per un secondo vertice con De Laurentiis, che sarà imminente. Non si andrà oltre il 10 giugno. La Juve attende fiduciosa, ad oggi è più vicino alla Juve nonostante De Laurentiis lo blocchi”.