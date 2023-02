Rai - Vice-Lobotka: il Napoli valuta di confermare la soluzione interna

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, interrogato anche su un vice Lobotka

“Ci sono valutazioni in corso anche sulla crescita di Gaetano in quel ruolo. Non ci sono, oggi, evoluzioni di mercato nel ruolo poc’anzi citato. I movimenti in tal senso si registrano piuttosto sulla prima punta o nelle posizioni di centrocampo come quella di Ndombele. Va anche ricordata la stima che Spalletti nutre per il ragazzo. L’unico motivo che potrebbe indurre la società a ricercare profili in quel ruolo sarebbe appunto l’uscita di Gaetano, il quale potrebbe chiedere garanzie di un maggiore impiego”