Rai - Youssouf piace ma c’è il problema della formula: il Napoli vuole il prestito

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'ultimo nome per la mediana del Napoli porta a Youssouf, centrocampista del Saint Etienne classe '99: "Youssouf? Rientra nei piani di Giuntoli e Spalletti, ma il problema è sempre la formula ed il Napoli lo chiede in prestito. Il Napoli cerca un centrocampista, ma solo in prestito con diritto di riscatto".