Rai - Zaccagni, colloquio tra il Napoli e l'agente: non ci sono solo gli azzurri

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul mercato della squadra azzurra ed uno dei nomi che orbita da qualche giorno attorno al club di De Laurentiis: "Zaccagni? C'è stato un colloquio della dirigenza del Napoli con Tullio Tinti, l'agente del giocatore. Il Napoli ha saputo che il giocatore non intende prolungare con il Verona in scadenza 2022, cosa che già è stata comunciata al ds del Verona. Il cartellino potrebbe essere abbordabile per il Napoli, disposto a valutare il giocatore tra gli 8-9 mln. Non c'è solo il Napoli a seguire il giocatore, capiremo e svilupperemo le potenzialità del Napoli nell'asta. Il Napoli cerca Zaccagni perchè secondo l'area tecnica potrebbe essere un'ottima sotto punta ed ottimo nel 4-3-3 con mezzala, per questo il Napoli è molto interessato. Deve ovviamente aspettare la decisione del giocatore, col Verona c'è un ottimo rapporto".