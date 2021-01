Rai - Zaccagni seguito, ma non c'è (ancora) trattativa: due aspetti frenano l'affare

Il Napoli è fortemente interessato a Mattia Zaccagni, vera e propria rivelazione del campionato in questa prima parte di stagione. Il trequartista dell'Hellas Verona piace, il Napoli ha avuto un colloquio con gli agenti del giocatore e il direttore sportivo dell'Hellas Verona, un sondaggio per capire le richieste economiche delle parti. Tuttavia ci sono due aspetti che frenano l'affare: al Napoli manca liquidità economica e per un discorso tecnico.

NESSUNA TRATTATIVA - E' comunque seguito da Cristiano Giuntoli, ma non c'è trattativa: da escludere un'operazione alla Rrahmani. E non ci sarebbe trattativa neanche col Milan, secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Rai Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli.