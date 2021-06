Rai - Zaccagni trattato dal Napoli solo in previsione di un possibile addio di Insigne

Mattia Zaccagni è stato vicino al Napoli in inverno. Ora, invece, tutto tace. Il motivo lo spiega Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'affondo azzurro potrebbe arrivare solo quando la società capirà cosa accadrà con Lorenzo Insigne, in attesa di sviluppi sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2020. Il club azzurro ha seguito il trequartista dell'Hellas Verona e parlato col suo entourage - riferisce il collega - solo in previsione di un possibile addio del capitano.