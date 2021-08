Rai - Zakaria, il Borussia spara troppo alto per il Napoli: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Denis Zakaria, possibile obiettivo del Napoli per il centrocampo: "Il Borussia Mönchengladbach chiede 20 milioni di euro per la cessione del centrocampista svizzero, una cifra che è fuori dai parametri del Napoli. Due giorni fa Tiago Pinto ha avuto un colloquio diretto col club tedesco ed anche alla Roma è stata richiesta la stessa cifra. Quindi anche se si riuscirà a strappare un prestito con obbligo, per il riscatto non si andrà sotto i 20mln”.