Rai - Zielinski può andare al West Ham: al suo posto Lo Celso preferito a Barak, il motivo

Raspadori sarà pagato con i soldi di Zielinski, che forse dovrebbe andare in settimana al West Ham. Se il Napoli vende il polacco porta a casa Lo Celso, preferito a Barak per la maggiore esperienza internazionale e per la formula dell’operazione. Il Tottenham può darlo in prestito con diritto di riscatto, mentre Barak può essere ceduto solo a titolo definitivo dal Verona. A riferirlo ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’, è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.