Rai - Zielu stoppa Koopmeiners, ma gli agenti erano pronti al braccio di ferro con l'Atalanta

Attaverso il sito della Rai, l'esperto di mercato Ciro Venerato ha fornito un retroscena riguardo l'assalto del Napoli a Koopmeiners che poi s'è arenato anche per il dietrofront di Zielinski e non solo per le resistenze dell'Atalanta: "La conferma di Zielinski chiude definitivamente le porte all'orobico Koopmeiners: gli agenti erano pronti ad un braccio di ferro con l'Atalanta ma i dirigenti campani pochi giorni fa hanno comunicato l'intenzione di proseguire col polacco".