Repubblica - ADL atteso a Capri: novità per il rinnovo di Mertens?

Sono i giorni della verità per il rinnovo di Dries Mertens, in scadenza di contratto a giugno. Il belga nei prossimi giorni partirà per il ritiro con la sua nazionale e non è escluso possano esserci novità con De Laurentiis che sarà a Capri e "chissà se nella sua agenda ci sarà spazio per una mossa a sorpresa, magari già preparata in segreto e con discrezione nei giorni scorsi", scrive il quotidiano Repubblica.