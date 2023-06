Repubblica - ADL rinuncia al viaggio a Los Angeles: sta curando il mercato in prima persona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, parlando della prossima stagione ormai alle porte con l'inizio del ritiro, il tirocinio di Garcia inizierà nel ritiro in Trentino e al fianco della squadra ci sarà come al solito anche Aurelio De Laurentiis, che ha rinunciato alle sue vacanze a Los Angeles e si ta occupando più che mai di persona pure del mercato.