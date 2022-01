Repubblica - ADL taglia monte ingaggi: ferma trattativa per rinnovo di Fabian

Il Napoli ha come obiettivo principale, da tempo, quello di abbassare il monte ingaggi. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, a tal proposito, fa sapere che al momento non si parla di aumenti e dunque è ferma la trattativa per il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023. Lo spagnolo è tra i giocatori che guadagnano meno, poco più di 1.5 milioni a stagione, ma De Laurentiis ha chiesto prima a Spalletti il ritorno in Champions per poter tornare a ricevere introiti Uefa.