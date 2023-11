Repubblica - ADL torna a lavorare ai rinnovi: contatti per Osimhen e Zielinski

Il presidente Aurelio De Laurentiis — che ieri era a Roma e non ha seguito l’allenamento della squadra - ha intanto ripreso il dialogo con Calenda

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente Aurelio De Laurentiis — che ieri era a Roma e non ha seguito l’allenamento della squadra - ha intanto ripreso il dialogo con il procuratore di Victor Osimhen. Con Calenda si sono incrociati giovedì a Castel Volturno: "Il Napoli prova a lavorare sotto traccia per riallacciare i rapporti in merito al rinnovo del contratto che è diventato complicato dopo i tanti incontri estivi andati a vuoto. Il presidente parla con l’entourage di Osimhen e con quello di Zielinski per verificare la possibilità di un accordo", scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica