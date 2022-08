Repubblica - ADL vuole completare il capolavoro: si lavora al 9° colpo di mercato

Lo scrive Repubblica raccontando che Luciano Spalletti lo aspetta a braccia aperte ed intanto si gode gli arrivi in città di Ndombele e Raspadori.

Non finisce qui perché De Laurentiis vuole completare l'opera e sta preparando il nono colpo: Keylor Navas, in uscita dal PSG avendo alle spalle una carriera di enorme spessore ed un carisma ed una leadership che potrebbero essere valore aggiunto nello spogliatoio del Napoli. Lo scrive Repubblica raccontando che Luciano Spalletti lo aspetta a braccia aperte ed intanto si gode gli arrivi in città di Ndombele e Raspadori.