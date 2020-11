Repubblica annuncia: "Gattuso firmerà il rinnovo durante la sosta! ADL gli ha fatto una richiesta"

Rino Gattuso è pronto a legarsi al Napoli fino al 2023. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che la firma arriverà molto probabilmente durante la sosta e quindi tra pochi giorni. Non ci saranno penali, anche se Gattuso non ne faceva una questione di soldi, piuttosto di motivazioni. Il suo Napoli lavora e rispecchia la sua personalità. De Laurentiis ha rivolto a Gattuso una richiesta: vuole che il Napoli torni subito in Champions League. E' questo il vero obiettivo stagionale, una sorta di clausola vincolante non scritta, per proseguire felici insieme.