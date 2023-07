Repubblica - Atalanta, prezzo altissimo per Scalvini: il Napoli non è in corsa

ll club orobico vorrebbe tenere il suo talento.

L'Atalanta non lascia partire Giorgio Scalvini per meno di 50 milioni. Un modo come un altro per dire che è incedibile. Nessuno, scrive La Repubblica, arriverà a questa cifra. Né il Napoli, che ha bisogno di un difensore centrale che possa raccogliere l'eredità di Kim Min-jae, né gli altri club interessati.

Napoli fuori dalla corsa (o mai in corsa)

Il quotidiano, soffermandosi sul Napoli, fa sapere che gli azzurri lo tengono in lista, ma non hanno mai approfondito la questione con l'Atalanta e potrebbero essere considerati già fuori dalla corsa. ll club orobico vorrebbe tenere il suo talento.