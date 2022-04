Repubblica - Colpo di scena Mertens? ADL non ha escluso rinnovo a cifre molto più basse

Dries Mertens potrebbe continuare ad essere un giocatore del Napoli anche nella prossima stagione

Dries Mertens potrebbe continuare ad essere un giocatore del Napoli anche nella prossima stagione. De Laurentiis non esclude di presentargli una proposta di rinnovo a cifre molto più basse e, come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, il diretto interessato sarebbe pronto a dire sì. Dunque possibile colpo di scena a fine stagione in vista della prossima stagione col belga che presto compirà 35 anni.